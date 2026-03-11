Reportan incendio de un vehículo en la ruta cerca de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde fue reportado un incendio de un vehículo en la ruta 7 en el partido de Chacabuco.
Un llamado telefónico alertó a la Policía sobre el siniestro en un auto en el kilómetro 188 de la ruta 7.
Se pidió presencia del SAME para las personas que iban en el rodado. Habrían salido del mismo con ayuda de otros automovilistas que pasaban por el lugar.
Los bomberos voluntarios fueron convocados para apagar las llamas. Dos dotaciones prestaron servicio.
El daño fue total. El rodado quedó sobre la banquina, sin obstruir el paso.
Los servicios de emergencia arribaron al sitio señalado a las 15.05.
