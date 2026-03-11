Video: Atrapan a una banda que asaltaba barrios privados de la zona con pistolas y metralleta

Detalles.
La Policía desbarató una banda que comería robos a mano armada en barrios privados de ciudades de la zona tras un procedimiento en Capitán Sarmiento.
Volver a Chacabuquero.
Habían cometido delitos en Junín, Lincoln y otros puntos de la provincia de Buenos Aires. En uno de los golpes se llevaron 20 mil dolares. En la investigación se utilizaron imágenes grabadas por el centro de monitoreo de Junín.
Video del procedimiento:
En Capitán Sarmiento los efectivos de la DDI de Junín y Lincoln interceptaron una camioneta Nissan Frontier que se había identificado como usada en los robos. Allí fueron demorados dos hermanos de 22 y 39 años.
En el vehículo se encontró una mochila que contenía en su interior: 1 arma de fuego tipo pistola marca Taurus 9mm, con cargador colocado con 13 municiones intactas y 1 cargador de la misma marca con 16 proyectiles intactos; 1 arma de fuego tipo pistola marca Taurus calibre45 con cargador no colocado con 6 municiones intactas y 8 restantes sin colocar, con pedido de secuestro por una causa de hurto en La Plata; 1 arma de fuego marca Bersa modelo Thunder 9mm, con cargador colocado con 15 municiones intactas y 1 cargador de la misma marca sin municiones; 1 arma de fuego del tipo ametralladora con reza “Halcón ML.62” calibre 9MM con silenciador con cargador conteniendo 22 municiones calibre 9mm; 1 escopeta con numeración desgastada tipo recortada doble caño yuxtapuesta, 9 cartuchos intactos calibre 16; 1 alicate marca Lusotoff, 1 barreta, 7 guantes color negros y grises, 1 cargador de Handy y 3 teléfonos celulares propiedad de los ocupantes de vehículo, 1 morral color negro, y tickets varios,
Posteriormente se realizó un allanamiento en la urgencia en dos domicilios vinculados con la causa. Allí se secuestró de 1 caja de cartuchos marca Orbea conteniendo 11 cartuchos intactos calibre 16, 03 cargadores de Handy, 01 DVR cámaras de filmación y reloj pulsera marca Tommy Hilfiger de color negro.
Los detenidos fueron acusados de 3 robos calificados, 1 robo en grado de tentativa, tenencia y portación de armas de guerra y su uso.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Uber ya se puede usar en Chacabuco: ejemplos de precios
- Retuvieron más motos y una licencia en Çhacabuco
Todavía se habla de esto:
- Violento accidente entre agentes de Tránsito en Chacabuco
- ¿Será? Uber informó que estará disponible en Chacabuco y la zona desde mañana
- Confirman salida de nuevo colectivo que llega a Retiro
- Pedido de Justicia por un vecino fallecido en trágicas circunstancias
- Salida de bomberos por el Incendio de un auto en la autopista de Chacabuco
- Más datos del accidente con una lesionada
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Sancionaron a camioneros durante la noche de Chacabuco
- Retuvieron motos y labraron infracciones contra acoplados en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario