Confirman salida de nuevo colectivo que llega a Retiro

Con otro recorrido.
Fue conformada la fecha de inicio de circulación del nuevo servicio de colectivo a la Ciudad de Buenos Aires por un recorrido alternativo al habitual.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de la empresa Sol Bus, que comenzará a pasar por Chacabuco a las 8.30 con destino Retiro parando en Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, y Villa Tesei. Como ya había informado Chacabuquero, el pasaje semicama hasta la capital federal costará 23.000 pesos y cama, 29.000 pesos.
Fue mentira la información publicada por otros medios que indicaba que esta empresa llegaría hasta La Plata. Por ahora la única firma de colectivos que tendrá por destino final la capital bonaerense es Plusmar.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Pedido de Justicia por un vecino fallecido en trágicas circunstancias
- Salida de bomberos por el Incendio de un auto en la autopista de Chacabuco
- Más datos del accidente con una lesionada
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Sancionaron a camioneros durante la noche de Chacabuco
- Retuvieron motos y labraron infracciones contra acoplados en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Encendieron nuevas luces en un sector de la ciudad
- Buscados desde Junín a Chacabuco
- Daño a la hora de la siesta en Chacabuco
- Demorado en una plazoleta de Chacabuco
- Procedimiento contra la pesca ilegal en Junín
- "El nicho de mí hijo fue vandalizado en Chacabuco"
- Golía destaca las obras públicas concretadas en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Multaron a un automovilista en Chacabuco por ruidos molestos y retuvieron motos
No hay comentarios:
Publicar un comentario