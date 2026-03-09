Buscados desde Junín a Chacabuco

Esta tarde.
Un auto es buscado en toda la región por una situación que se dio esta tarde.
Volver a Chacabuquero.
El rodado se fue sin pagar el combustible que cargó en la estación de. Servicio La Agraria, en la autopista en el partido de Junín. Se fue hacia Chacabuco.
En el vehículo FIAT Uno se movilizaban dos sujetos con tatuajes en los brazos.
