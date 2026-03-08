Multaron a un automovilista en Chacabuco por ruidos molestos y retuvieron motos

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito informó las tareas realizadas este domingo en Chacabuco.
Se realizó un Operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Av Miguel Gil y La Rioja. Móviles apostados en distintos puntos de la ciudad. Recorrido de motos.
Se retuvieron Siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco dos de las mismas conducidas por menores de edad. Se retuvo una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio.
Se labró un acta de infracción por circular con música alta en su automóvil causando Ruidos molestos en Saavedra y Almirante Brown.
