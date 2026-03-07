sábado, 7 de marzo de 2026

Accidente en la medianoche de Chacabuco

 


Cerca de una plaza

Esta medianoche se registró un accidente de tránsito a metros de una plaza de Chacabuco.



Participaron un auto y una moto. Solamente hubo daños materiales. Se rompió uno de los espejos laterales del coche.

Según testigos, el motociclista sufrió la caída de dinero en efectivo pero no sufrió lesiones de gravedad. Tras recoger los billetes pudo seguir circulando.

Ocurrió en San Martín y Falucho.


