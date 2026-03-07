Accidente en la medianoche de Chacabuco

Cerca de una plaza
Esta medianoche se registró un accidente de tránsito a metros de una plaza de Chacabuco.
Participaron un auto y una moto. Solamente hubo daños materiales. Se rompió uno de los espejos laterales del coche.
Según testigos, el motociclista sufrió la caída de dinero en efectivo pero no sufrió lesiones de gravedad. Tras recoger los billetes pudo seguir circulando.
Ocurrió en San Martín y Falucho.
