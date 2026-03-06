Que en paz descanse: Alberto.
- Carlos Alberto Vilela. Falleció a los 75 años. Casa de duelo. Irala. Velatorio hasta las 16.30.
.
