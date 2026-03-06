viernes, 6 de marzo de 2026

Video: Así fue el robo en una vivienda de Chacabuco

 

Los perros se corrieron al ladrón.

Se conoció el video de un robo publicado por Chacabuquero.



Ocurrió el jueves por la tarde en una vivienda ubicada en calle Córdoba continuación. En las imágenes publicadas por la víctima se puede ver cómo un sujeto ingresa a la casa y se lleva un bicicleta. Dos perros corrieron al ladrón pero no pudieron darle alcance.


