jueves, 5 de marzo de 2026

Le robaron en Chacabuco

 

Este jueves.

Esta tarde se reportó un robo en la ciudad de Chacabuco.



Una vecina puso en conocimiento de la Policía que le robaron una bicicleta que había dejado en la vereda de una vivienda.

Ocurrió en Inmediaciones de Córdoba y Melián 


