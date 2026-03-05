Accidente en un barrio de Chacabuco y algo más

Mediodía.
Este mediodía también se registró un incidente de tránsito en un barrio de Chacabuco.
Mediodía.
Un menor de 16 años que conducía una moto perdió el control del rodado y se accidentó. Al parecer, terminó contra una casa causando daños en la parte de la entrada. El joven no sufrió lesiones que necesitaran la presencia del SAME.
Ocurrió en inmediaciones de Almafuerte y Bravo.
