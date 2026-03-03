martes, 3 de marzo de 2026

Tránsito: infracciones por pasarse con la basura y motos retenidas

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el detalles de las tareas realizadas este martes en Chacabuco.



Se labraron actas de infracción por sacar ramas a la vía pública más de un metro cúbico

Se labraron actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona prohibida.

En Operativo el prevención en conjunto con policía comunal sobre calle Quintana y Dean Funes, La Rioja y Artigas, Av Urquiza y Alvear, Belgrano y Padre Doglia se retuvieron ocho motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco Tres de las mismas sin chapa patente. Seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.


