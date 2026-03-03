martes, 3 de marzo de 2026

Registros de lluvia de Chacabuco y la zona

 

Las precipitaciones en el campo.

Se conocieron los registros de lluvia de Chacabuco y la zona medidos en la campos. La diferencia es importante en con respecto a los datos relevados en el área urbana.



Volver a Chacabuquero.

Se midieron: 36 milímetros en Chacabuco; 40 en Cucha Cucha; 28 en Agustín Roca; 36 en Irala; 26 en Los Indios; 18 en Rawson; y 28 en Inés Indart. La información fue publicada por una cooperativa agropecuaria con plantas de acopio en las mencionadas localidades.


