Las precipitaciones en el campo.
Se conocieron los registros de lluvia de Chacabuco y la zona medidos en la campos. La diferencia es importante en con respecto a los datos relevados en el área urbana.
Se midieron: 36 milímetros en Chacabuco; 40 en Cucha Cucha; 28 en Agustín Roca; 36 en Irala; 26 en Los Indios; 18 en Rawson; y 28 en Inés Indart. La información fue publicada por una cooperativa agropecuaria con plantas de acopio en las mencionadas localidades.
