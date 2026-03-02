lunes, 2 de marzo de 2026

Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo

 

Para tener en cuenta.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de marzo para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.



Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 9 de marzo

• DNI terminados en 1: 10 de marzo

• DNI terminados en 2: 11 de marzo

• DNI terminados en 3: 12 de marzo

• DNI terminados en 4: 13 de marzo     

• DNI terminados en 5: 16 de marzo

• DNI terminados en 6: 17 de marzo

• DNI terminados en 7: 18 de marzo

• DNI terminados en 8: 19 de marzo

• DNI terminados en 9: 20 de marzo


Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo


Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 9 de marzo

• DNI terminados en 1: 10 de marzo

• DNI terminados en 2: 11 de marzo

• DNI terminados en 3: 12 de marzo

• DNI terminados en 4: 13 de marzo

• DNI terminados en 5: 16 de marzo

• DNI terminados en 6: 17 de marzo

• DNI terminados en 7: 18 de marzo

• DNI terminados en 8: 19 de marzo

• DNI terminados en 9: 20 de marzo


 

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de marzo

• DNI terminados en 1: 11 de marzo

• DNI terminados en 2: 12 de marzo

• DNI terminados en 3: 13 de marzo

• DNI terminados en 4: 16 de marzo

• DNI terminados en 5: 17 de marzo

• DNI terminados en 6: 18 de marzo

• DNI terminados en 7: 19 de marzo

• DNI terminados en 8: 20 de marzo

• DNI terminados en 9: 25 de marzo




Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

• DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

• DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo


 

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril



Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril


 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

• DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

• DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

• DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

• DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo


Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril


Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo


