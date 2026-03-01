domingo, 1 de marzo de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta con tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.



La Alerta es de nivel amarilla. Es para la madrugada del martes. Los distritos alcanzados en la zona son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Hay que tener en cuenta que el pronóstico del servicio nacional anuncia lluvias desde la noche del lunes hasta la mañana del martes 



