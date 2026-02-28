sábado, 28 de febrero de 2026

Un herido fue trasladado al Hospital de Chacabuco

Esta tarde.

Esta tarde un vecino de 35 años fue trasladado al Hospital con una herida.



Al parecer, otra persona le disparó con un arma de aire comprimido y le produjo lesiones en el rostro.

Tomó intervención la Policía.

Ocurrió en Avellaneda y Guardia Nacional.


