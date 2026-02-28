Un herido fue trasladado al Hospital de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde un vecino de 35 años fue trasladado al Hospital con una herida.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, otra persona le disparó con un arma de aire comprimido y le produjo lesiones en el rostro.
Tomó intervención la Policía.
Ocurrió en Avellaneda y Guardia Nacional.
