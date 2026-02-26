Tránsito: le llegó la hora a los camiones en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre las actuaciones realizadas durante este jueves en la ciudad de Chacabuco.
Se llevó a cabo un operativo de prevención y recorrido de móviles y motos de Tránsito conjuntamente con la Policía Comunal en distintos puntos de la ciudad donde se labraron actas de infracción a camiones y acoplados por estacionar en lugar prohibido de la avenida Garay y automóviles sobre la ciclovía.
En un operativo en Alsina y San Martin se retuvieron 9 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria dos de las mismas sin luces y falta de chapa patente. Se retuvieron diez licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio.
