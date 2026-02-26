jueves, 26 de febrero de 2026

Tránsito: le llegó la hora a los camiones en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre las actuaciones realizadas durante este jueves en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se llevó a cabo un operativo de prevención y recorrido de móviles y motos de Tránsito conjuntamente con la Policía Comunal en distintos puntos de la ciudad donde se labraron actas de infracción a camiones y acoplados por estacionar en lugar prohibido de la avenida Garay y automóviles sobre la ciclovía.

En un operativo en Alsina y San Martin se retuvieron 9 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria dos de las mismas sin luces y falta de chapa patente. Se retuvieron diez licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Se entendieron más luces LED en 2 cuadras de Chacabuco

- Incendio y corte de servicio eléctrico

- Averiguación de paradero en Chacabuco

- Condenados por corrupción en Chacabuco

- Capacitación en equinoterapia en un campo de jineteada de Chacabuco

- Con 100 por ciento de aumento inscriben en las becas para hijos de municipales en Chacabuco

- Brindaron detalles sobre la refacción del Palacio Municipal de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Madrugada intensa

- Presentan obra

- Asamblea por una manifestación

- Día de amenazas en Chacabuco y algo de mal gusto

- Estaban cerca los acusados del robo en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Sancionados por estacionar en lugares prohibidos en Chacabuco

- Fecha de salida y precio del nuevo colectivo de Chacabuco a Buenos Aires

- Menores trasladados a la comisaría en Chacabuco

- Quejas de vecinos: atención médica y estado de baños

- Necrológicas I

- Visita Chacabuco un funcionario provincial por una inauguración

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Le robaron a un vecino en la noche de Chacabuco

- Pedido de auxilio en el centro de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)