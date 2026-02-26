Con 100 por ciento de aumento inscriben en las becas para hijos de municipales en Chacabuco

Oficial.
El Secretario de Gobierno mantuvo una reunión con el director de Juventud, Mariano Rivas, en la que le comunicó la decisión del intendente municipal, Darío Golía, de aumentar el monto de la beca destinada a los hijos de empleados municipales para el inicio del ciclo lectivo 2026.
Volver a Chacabuquero.
La inscripción para las Becas a Hijos de Empleados Municipales estará abierta desde el lunes 2 hasta el viernes 27 de marzo, período en el que los interesados deberán presentar la documentación correspondiente para acceder al beneficio. Los trámites podrán realizarse de lunes a viernes, de 08:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, en el Centro Joven, ubicado en Falucho 202. Este año la beca tendrá un monto de $100.000, lo que representa un incremento del 100% respecto al año anterior. El beneficio alcanza a todos los hijos de empleados municipales, incluyendo a quienes residan en las localidades y se encuentren cursando niveles superiores, terciarios o universitarios.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Brindaron detalles sobre la refacción del Palacio Municipal de Chacabuco
- Asamblea por una manifestación
- Día de amenazas en Chacabuco y algo de mal gusto
- Estaban cerca los acusados del robo en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Sancionados por estacionar en lugares prohibidos en Chacabuco
- Fecha de salida y precio del nuevo colectivo de Chacabuco a Buenos Aires
- Menores trasladados a la comisaría en Chacabuco
- Quejas de vecinos: atención médica y estado de baños
- Visita Chacabuco un funcionario provincial por una inauguración
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Le robaron a un vecino en la noche de Chacabuco
- Pedido de auxilio en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario