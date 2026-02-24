Pedido de auxilio en el centro de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se reportó un pedido de auxilio en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, una joven alegó que había sido agredida por la ex pareja.
Según una testigo, ambas personas eran menores de edad.
El acusado se fue antes de la llegada de la policía.
Ocurrió en Primera Junta entre San Martín y Moreno.
Tránsito. En un operativo de prevención conjuntamente con policía comunal sobre calle Remedios escalada de San Martin y Alvear, con recorrido de móviles y motos de Tránsito en distintos puntos de la ciudad se retuvieron 20 licencias de conducir y seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
Se secuestro un equino en la vía pública sobre calle San Juan y Dr Fernández
