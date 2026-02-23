lunes, 23 de febrero de 2026

Conflicto vecinal en un barrio alejado de Chacabuco

 


Video.

En un barrio alejado del centro de Chacabuco se está gastando un conflicto entre vecinos.



El entredicho parece surgir de los animales de cada uno de los involucrados.

De un lado hay un vecino con 5 perros y del otro, un vecino con caballos.

En un principio, uno de los vecinos parece acusar al otro de haber soltado a un caballo que estaba pastando amarrado.

Ahora el vecino acusado fue a la comisaría para radicar una exposición civil de la situación.

Este último se llama Facundo Pagano. El mismo compartió el siguiente video con este medio planteando su posición:


Ocurre en la quinta 1010, en Tulio Spinetti continuación.

