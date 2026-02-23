Conflicto vecinal en un barrio alejado de Chacabuco

Video.
En un barrio alejado del centro de Chacabuco se está gastando un conflicto entre vecinos.
Volver a Chacabuquero.
El entredicho parece surgir de los animales de cada uno de los involucrados.
De un lado hay un vecino con 5 perros y del otro, un vecino con caballos.
En un principio, uno de los vecinos parece acusar al otro de haber soltado a un caballo que estaba pastando amarrado.
Ahora el vecino acusado fue a la comisaría para radicar una exposición civil de la situación.
Este último se llama Facundo Pagano. El mismo compartió el siguiente video con este medio planteando su posición:
Ocurre en la quinta 1010, en Tulio Spinetti continuación.
