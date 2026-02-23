Situaciones violentas en Chacabuco

A toda hora.
En las últimas horas se reportaron distintas situaciones violentas en la ciudad de Chacabuco y zonas aledañas.
En algunos casos, intervino la Policía.
Una vecina activó su botón antipánico luego que su ex pareja la interceptara en la vía pública. Esto ocurrió porque hay una medida judicial de no acercamiento en beneficio de la mujer.
El sujeto se retiró del lugar. Al parecer, el padre de la vecina llegó más rápido que la Policía.
Ocurrió en Andes continuación en la tarde del domingo.
Esta madrugada, no hubo botón antipánico sino preocupación. Una mujer fue víctima de una situación violenta por parte de su pareja que estaba alcoholizado.
En este caso la Policía llegó al lugar por el llamado de una amiga de la mujer, que recibió en su celular el pedido de auxilio.
El sujeto acusado se retiró del domicilio.
Ocurrió en Elguea - Román.
La foto que encabeza la nota fue tomada en Inmediaciones de Primera Junta y Vieytes, donde una persona recibió atención médica por pedido de la Policía. Ocurrió en la noche del domingo.
