Pasó el aniversario de OHiggins y ahora se vienen los de Castilla y Rawson en Chacabuco

Festejos. Además, balance económico del carnaval de Chacabuco.
Anoche se llevó a cabo la celebración oficial del aniversario de la fundación de Ohiggins.
Hubo una sección protocolar y otra artística.
Volver a Chacabuquero.
La primera se desarrolló en una plaza.
El intendente Rubén Darío Golía manifestó: “Quiero dejar en claro que es falso cuando dicen que no quiero a la localidad. Algunos sostienen que no vengo seguido porque no me interesa, y eso es totalmente falso. Quiero a O’Higgins y a cada uno de ustedes. Lo que ocurre es que muchas veces no dispongo del tiempo que quisiera para visitarlos. Hemos trabajado junto a las instituciones en el proyecto de iluminación LED, que hoy ya alcanza quince cuadras”.
Asimismo, anunció que la localidad será sede de un evento deportivo de gran relevancia: “O’Higgins será epicentro de una histórica prueba ciclística en el mes de marzo, como es la Doble Bragado. Para mí es una gran alegría poder compartir este día de festejos con todos ustedes”.
Los aniversarios de Castilla y Rawson se celebran en marzo. Ya se han planteado alguna de ellas como una carrera de atletismo.
Carnaval. Desde la Dirección de Desarrollo Agrario y Empleo, a cargo de Pablo Meizoso, brindaron un balance de lo que dejaron la Fiesta Sabores Locales y la Feria Producir, realizadas durante las tres jornadas de Carnaval en Chacabuco.
Se informó que en conjunto, los participantes generaron un movimiento superior a los 250 millones de pesos dentro del circuito económico de la ciudad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Probables lluvias y baja de temperatura en el futuro inmediato de Chacabuco
- Se escapó de un control y se escondió en propiedad privada en Chacabuco
- Club de Chacabuco alerta sobre estafas a su nombre
- Brindaron detalles sobre la función de la garita de la plaza General Paz
Todavía se habla de esto:
- Tres fotos del deporte de Chacabuco: fútbol, tenis y pileta
- Comerciantes en alerta en el centro de Chacabuco por posibles estafas
- "¿Para qué pusieron la garita en la plaza?"
- Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario