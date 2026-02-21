Que en paz descanse: Elena.
- Maria Elena Yacobino viuda de Chiosso. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Mitre 429. Sepelio a las 11.00
.
