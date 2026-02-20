viernes, 20 de febrero de 2026

Abren la inscripción para el boleto estudiantil en Junín

 


Para tener en cuenta. Nivel primario, secundario y superior.

El municipio de Junín informó que se pondrá en marcha un año más del beneficio del Boleto Estudiantil, "el cual otorga un descuento del 100% en la tarifa del transporte público para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo".



La inscripción oficial comienza este lunes 23 de febrero en las distintas Unidades de Gestión SUBE (UGS), donde los interesados deberán presentarse con su DNI y el certificado de alumno regular correspondiente al año 2026.

Para completar el trámite, los estudiantes o sus tutores pueden acercarse a la oficina de Licencia de Conducir (Belgrano 43) o a la Delegación de Agustín Roca en el horario de 7:00 a 13:00, como así también al CIC Cuadrante Noroeste (Pastor Bauman y T. Chávez) y a la Delegación de Barrio Belgrano (Padre Ghio 421) de 8:15 a 13:30. El beneficio contempla un esquema específico de uso: el nivel inicial contará con 40 viajes mensuales; los niveles primario y secundario con 80 viajes (de marzo a diciembre); mientras que el nivel universitario dispondrá de 80 pasajes mensuales operativos de marzo a noviembre, incluyendo los días sábados.

Hay vecinos de Chacabuco y la zona que estudian carreras terciarias o universitarias en la vecina ciudad.


