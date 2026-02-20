Que en paz descansen: Mirtha y Héctor.
- Francisco Héctor Bertella "Paco". Falleció a los 97 años. Casa de duelo: Almirante Brown 121. Sepelio sábado a las 10.00.
- Alicia Mirtha Rossetti viuda de Cortez. Falleció a los 84 años. Casa de duelo: Cervante 278. Sepelio sábado a las 12.00.
Necrológicas recientes: QEPD
