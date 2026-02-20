Accidente en el acceso a Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en el acceso a Chacabuco.
Participaron en el mismo una camioneta VW Amarok y un auto Citroën.
No hubo lesionados. Se convocó a la Policía.
Ocurrió en Hipólito Yrigoyen entre Cadelago e Insiarte.
