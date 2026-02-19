jueves, 19 de febrero de 2026

Más datos del vuelco de un auto temprano en el desvío de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un accidente en el desvío de la ruta 7 a la ruta 30 a Rojas por la Variante Chacabuco.



Volcó y despistó  un auto Chevrolet Prisma. El vehículo sufrió graves daños.

Al menos iban dos personas de sexo femenino en el rodado. En principio, fueron asistidas por la Policía. Se pidió asistencia médica.

Una de las mujeres fue trasladada al Hospital en ambulancia.

No fue necesaria la presencia de los bomberos voluntarios.

La patente del coche está radicada en Arrecifes.

Ocurrió alrededor de las 6.45, luego que la zona fuera afectada por lluvias.


