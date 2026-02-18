miércoles, 18 de febrero de 2026

Nuevas luminarias en Chacabuco

 


Inauguración.

Esta noche se encendieron nuevas luminarias en dos cuadras de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El acto fue encabezado por el intendente Rubén Darío Golía.

Las luminarias LED en cuestión se colocaron en Pueyrredón entre Vicente López y Soler.

Es un recorrido que mejora la visibilidad en la la zona donde se encuentra la cancha de fútbol del Club San Martín.


