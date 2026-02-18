La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recuerda las vías para hacer denuncias

Comunicado.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda recuerda a sus asociados que, a través de su asistente virtual, CechBot (2352561778), se pueden denunciar:
Luminarias (focos) quemadas o intermitentes.
Columnas en mal estado, inclinadas o con riesgo de caída.
Cables cortados, caídos o que representen un peligro en la vía pública.
Cualquier anomalía técnica en la red eléctrica.
Simplemente hay que agendar dicho número y enviar un mensaje por WhatsApp. El sistema está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, brindando una respuesta inmediata y evitando esperas telefónicas.
Además del reporte de incidentes, el CECHbot permite consultar facturas, verificar consumos y acceder a información de servicios. Esta innovación, sumada al Turnero Online y la Oficina Virtual, marca un cambio profundo en la atención de la Cooperativa, orientada a la accesibilidad y la modernidad.
La CECH destaca también el crecimiento de la Factura Digital y el pago mediante código QR, un sistema que ofrece acreditación en el acto y mayor practicidad para el asociado, sin necesidad de trámites presenciales.
