Policiales: Escolta ante una emergencia - Rodados retenidos - Infracción por venta ambulante

Esta noche.
Esta noche la Policía articuló un operativo con varios móviles ante una emergencia registrada en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una familia pidió a la Patrulla Rural que le abriera camino porque estaba llevando al Hospital local a una persona de sexo masculino que sufría un problema de salud.
Desde el Comando de Prevención Rural se pidió colaboración a la Comisaría. Los efectivos se encargaron de cortar el tránsito en las calles transversales al corredor construido por las Avenidas Vieytes y Garay.
De esta manera el vehículo particular pudo arribar al nosocomio sin obstaculos para que el afectado recibiera atención médica en la Guardia de Emergencias.
Retenidos. El área de Tránsito informó que se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas conducidas por menor de edad.
Fue secuestrado un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación(vehículo en estado de abandono)
Ambulante. Se labró acta de infracción y se decomisó mercadería por venta ambulante sin autorización
