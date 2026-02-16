Finde en Chacabuco: Zamba estuvo en el centro - Peatonal del Amor

Breves.
Ayer estuvieron, frente al municipio de Chacabuco, donde presentaron La Kermesse de Zamba, un proyecto educativo, cultural e itinerante que recorre distintas localidades del país. La propuesta invitó a niños, niñas y familias a conocer la historia argentina a través de juegos y actividades recreativas inspiradas en los personajes de la serie animada de Pakapaka.
Durante la jornada, las familias disfrutaron de entretenimiento gratuito con diversas propuestas.
Además, se brindó información útil para los niños y el público en general. La actividad contó con entrada libre y gratuita, promoviendo el aprendizaje, la inclusión y el encuentro familiar de Chacabuco.
Rawson. Este 14 de febrero, Rawson volvió a convertirse en punto de encuentro con la realización de la Peatonal del Amor, una propuesta que llenó la Av. G. Rawson de color, música y momentos para compartir.
La noche reunió a vecinos y visitantes que eligieron celebrar el Día de los Enamorados en un entorno cercano, cálido y al aire libre, disfrutando de chocolates personalizados, tragos, helados artesanales y variadas propuestas gastronómicas, en un clima ideal para pasear y encontrarse.
La jornada contó además con la participación de la Escuela de Actividades Culturales, que ofreció un espacio especial para las infancias, sumando creatividad y juegos para los más pequeños. La música en vivo, a cargo del Taller de Ensamble, aportó ritmo y energía a una velada que se extendió entre risas, recorridas y encuentros.
La organización estuvo a cargo del equipo de la Delegación Municipal de Rawson, coordinado por el Delegado Gustavo Millán, en el marco del Programa Municipal de Verano, que impulsa actividades gratuitas para fortalecer la vida cultural y el movimiento turístico de la localidad.
