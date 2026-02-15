domingo, 15 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Julia.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


- Julia Zulema De Salvo. Falleció a los 80 años. Casa de duelo: Pringles 65. Sepelio a las 16.30


.


