Que en paz descanse: Julia.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Julia Zulema De Salvo. Falleció a los 80 años. Casa de duelo: Pringles 65. Sepelio a las 16.30
.
Necrológicas recientes: QEPD
