Secuestraron un vehículo y varias motos en Chacabuco

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer la actividad desarrollada en las últimas horas.
Se retuvo un vehículo en la vía pública por no dar cumplimiento con el acta de intimación(vehículo en estado de abandono)
En un operativo de prevención en conjunto con la policía comunal sobre Ruta 7 kilómetro 203, colectora de Ruta 7 en el Parque industria, e Hipólito Yrigoyen y Vías se retuvieron dos automóviles y una motocicleta por circular sin licencia de conducir, cédula de identificación vehicular y seguro obligatorio. Una licencia de conducir por falta de seguro obligatorio
Se suman a las 9 motos retenidas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
