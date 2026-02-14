Madrugada.
Durante la madrugada se registró un robo en un supermercado de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alguien dañó una cámara de seguridad, forzó una persiana metálica y rompió el vidrio de una puerta.
Según el dueño, robaron mercaderías varias.
Ocurrió en Perón y Quintana. El comercio es de la familia Carboni.
La Policía fue al lugar.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Robo con daños y algo más en Chacabuco
- Motociclista accidentado en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- "Otro costo que cae sobre los vecinos de Chacabuco"
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Incendio en un auto en Chacabuco
- La Libertad Avanza que la Municipalidad de Chacabuco haga cambios
- Más datos de los Allanamientos contra las motos en ruidosas en Chacabuco
- Ya se puede alquilar una cabaña en la laguna de Chacabuco
- Situación violenta en la ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario