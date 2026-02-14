sábado, 14 de febrero de 2026

Robo en un supermercado de Chacabuco

 


Madrugada.

Durante la madrugada se registró un robo en un supermercado de Chacabuco.



Alguien dañó una cámara de seguridad, forzó una persiana metálica y rompió el vidrio de una puerta.

Según el dueño, robaron mercaderías varias.

Ocurrió en Perón y Quintana. El comercio es de la familia Carboni.

La Policía fue al lugar.

