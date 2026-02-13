La Libertad Avanza que la Municipalidad de Chacabuco haga cambios

Nota pedida.
El Bloque de Concejales de la LLA integrado por Emilia Recondo, Claudia Sosa y Sergio Benetti, presentaron un “Plan de Actualización de Información y Datos Públicos para el Municipio de Chacabuco”, proyecto que propone modernizar los portales oficiales del Municipio y del Honorable Concejo Deliberante, para convertirlos en la principal puerta de acceso a la información pública, con datos claros, actualizados y en formatos abiertos sobre gestión, presupuesto, licitaciones, organigrama y normativa local. De esta manera, se busca “Transparencia real”, “Modernización del Estado”, “Control ciudadano” y “Mejor información institucional”.
En el primer ítem se busca publicación proactiva de información pública sin necesidad de pedidos formales y obtención de datos sobre licitaciones, proveedores, gastos y estructura municipal accesibles para todos. Al modernizar el Estado, la web municipal se transforma en un portal informativo para vecinos, empresas, visitantes e inversores, así como la publicación de datos estructurados (Excel/CSV) para análisis y reutilización.
En cuanto al control ciudadano, se busca factibilidad para conocer los indicadores del costo del Estado, dotación de personal, ejecución presupuestaria y tiempos de trámites en tanto que facilita, a la ciudadanía y a las organizaciones, el seguimiento de la gestión pública.
Con dicho proyecto se pretende además tener mejor información en cuanto a la actualización permanente del portal del HCD con concejales, ordenanzas y normativas vigentes.
Con la presentación del plan aportado por concejales de LLA se podrá tener información clara sobre organigramas, funciones y responsabilidades del Municipio.
Gacetilla enviada por el bloque de concejales de La Libertad Avanza
