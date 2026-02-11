Policiales: - Retenidas - Inspección en el centro - Problema de ex pareja

Breves.
Tránsito. Desde la Subsecretaría de Tránsito se informó que en las últimas horas fueron retenidas 11 motos, se intimó a dueños de vehículos en estado de abandono, y se labró un acta de infección por un auto estacionado en un lugar prohibido de la plaza San Martín.
Volver a Chacabuquero.
Inspección. A pedido de vecinos, la Policía inspeccionó esta noche una inspección en San Lorenzo entre Tucumán y Lamadrid. Fue porque se escuchó a gente caminando por los techos de las casas de la mencionada cuadra.
Problema. Una vecina de 30 años fue trasladada esta tarde por la Policía hasta la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una denuncia contra su ex pareja.
Se trató de un hombre de 60 años que la estaba molestando en Inmediaciones de la rotonda de ruta 7 y ruta 30 camino a Chivilcoy.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Jornada municipal en un barrio
- Este Ford A es sensación en las redes sociales
- Informaron el mantenimiento de más caminos rurales en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se sintió estafada en medio de la noche de Chacabuco
- Desagradable incidente en la madrugada de Chacabuco
- Novedades del tiempo de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Pareja de Chacabuco en problemas en otra ciudad
- Inauguraron pavimento en un barrio de Chacabuco
- Chacabuco en un medio nacional
- Choque y trasladado en las calles de Chacabuco
- Demorado en un barrio de Chacabuco
- Publican el libro de un premiado escritor de Chacabuco
- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa sobre la vigencia de subsidios a la energía eléctrica
- Buscan a ladrones que escaparon por Chacabuco
- Le robaron en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario