miércoles, 11 de febrero de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Juan Carlos Demattei, 6 de febrero de 2026

  - Mercedes Emilia Gómez, 5 de febrero de 2026

.



