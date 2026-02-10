martes, 10 de febrero de 2026

Buscan a ladrones que escaparon por Chacabuco

 


Esta mañana.

La Policía está buscado a 3 sujetos que intentaron cometer un robo en Rawson, partido de Chacabuco.



Intentaron ingresar a una propiedad encapuchados pero no lo lograron. Estaban encapuchados.

Se escaparon en un auto VW Gol.

Es por esto que se puso en alerta a toda la región.

Ocurrió en Pellegrini y Alem.


Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

