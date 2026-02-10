Buscan a ladrones que escaparon por Chacabuco

Esta mañana.
La Policía está buscado a 3 sujetos que intentaron cometer un robo en Rawson, partido de Chacabuco.
Intentaron ingresar a una propiedad encapuchados pero no lo lograron. Estaban encapuchados.
Se escaparon en un auto VW Gol.
Es por esto que se puso en alerta a toda la región.
Ocurrió en Pellegrini y Alem.
