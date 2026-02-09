Le robaron en la noche de Chacabuco

Este lunes.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que le robaron esta noche.
Alguien sustrajo su casco. Lo había dejado sobre la moto, afuera de una vivienda.
Ocurrió en Doctor Fernández entre Elguea - Román y Córdoba.
