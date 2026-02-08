Otros conductores se quedaron de a pie por los test de alcoholemia en Chacabuco

Vehículos retenidos.
El Área de Tránsito de la Municipalidad dio a conocer el resultado del operativo de control realizado con la Policía en Chacabuco durante la madrugada de este domingo.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvo una motocicleta porque su conductor circulaba sin la documentación reglamentaria, sin casco y en estado de alcoholemia positivo según el test realizado: 2.20 g/l
Fue secuestrada una camioneta porque su conductor circulaba en estado de alcoholemia positivo según el test realizado: 1.28 g/l
Fue retenido un automóvil por circular sin documentación reglamentaria, 3 motocicletas porque sus conductores circulaban sin documentación reglamentaria, sin casco sin luces y sin chapa patente en el vehículo.
