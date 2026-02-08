domingo, 8 de febrero de 2026

Otros conductores se quedaron de a pie por los test de alcoholemia en Chacabuco

 


Vehículos retenidos.

El Área de Tránsito de la Municipalidad dio a conocer el resultado del operativo de control realizado con la Policía en Chacabuco durante la madrugada de este domingo.



Se retuvo una motocicleta porque su conductor circulaba sin la documentación reglamentaria, sin casco y en estado de alcoholemia positivo según el test realizado: 2.20 g/l

Fue secuestrada una camioneta porque su conductor circulaba en estado de alcoholemia positivo según el test realizado: 1.28 g/l

Fue retenido un automóvil por circular sin documentación reglamentaria, 3 motocicletas porque sus conductores circulaban sin documentación reglamentaria, sin casco sin luces y sin chapa patente en el vehículo.


