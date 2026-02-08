domingo, 8 de febrero de 2026

Más datos de los incidentes en un barrio de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Esta mañana.

Esta mañana se registraron incidentes en un barrio de la ciudad chacabuco. 



Varios móviles de la comisaría fueron afectados a contener los disturbios que se estaban dando en el lugar. 

Ocurrió en Aristóbulo del Valle y San Lorenzo.

Al parecer, se trató de un conflicto entre vecinos en el barrio Parque Chacabuco.

Dos vecinos mayores de edad se pelearon. También participaron otras personas, pero de retiraron ante la llegada de los patrulleros.

Ambos vecinos fueron trasladados a la Comisaría para  radicar denuncias contra la otra parte.

