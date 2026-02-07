Dieron positivo en el control de alcoholemia en Chacabuco

Madrugada.
El Área de Tránsito de la Municipalidad realizó esta madrugada controles en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, una de las mismas, con escape antirreglamentario, falta de chapa patente y sin luces.
Se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin casco, una de las motos, sin seguro obligatorio.
Fueron secuestrados dos automóviles porque los conductores circulaban en estado de alcoholemia positivo según el resultado del test.
1 comentario:
¿Los automóviles circulaban alcoholizados? Yo siempre creí que los que iban mamados eran los conductores... Como cambia todo.
