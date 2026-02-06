Que en paz descanse: Luis.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Francisco Luis Violante "Cachito". Falleció a los 76 años. Casa de duelo: Almafuerte 325. Sepelio a las 16.30
.
Necrológicas recientes: QEPD
