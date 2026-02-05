jueves, 5 de febrero de 2026

Emergencia en la noche de Chacabuco

 


Problema.

Esta noche se registró una emergencia en una calle de tierra de la ciudad de Chacabuco.



Un chófer de camión, de 48 años, pidió ayuda a la Policía alegando que su vehículo cargado se había quedado atascado en el barro.

Esto ocurrió en horas de la noche, luego de una jornada en la que cayeron 50 milímetros de lluvia.

Sucedió en Inmediaciones de Villegas y Tonelli.


