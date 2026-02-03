martes, 3 de febrero de 2026

Ahora sí: triple alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió 3 alertas por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.



Los momentos son los siguientes: mañana del miércoles, madrugada del jueves, y mañana del jueves.

Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Más allá de esto, están pronosticadas precipitaciones de distinta intensidad hasta el jueves.


