Violento choque en Chacabuco

Esta madrugada.
Esta madrugada en medio de la niebla que se registra en Chacabuco ocurrió un violento choque.
Volver a Chacabuquero.
Un automóvil colisionó con un árbol y sufrió graves daños. ocurrió en Alem entre Pueyrredón y San Lorenzo. En principio, no hubo heridos graves aunque se requirió la presencia de la Policía y de personal de la Subsecretaría de Tránsito.
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1 comentario:
Yo vi al árbol circular a contramano, sin las luces encendidas y a alta velocidad, haciendo movimientos peligrosos y sin cinto de seguridad!
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