domingo, 24 de mayo de 2026

Violento choque en Chacabuco

 


Esta madrugada.

Esta madrugada en medio de la niebla que se registra en Chacabuco ocurrió un violento choque. 



Volver a Chacabuquero.

Así quedó el árbol 

Un automóvil colisionó con un árbol y sufrió graves daños. ocurrió en Alem entre Pueyrredón y San Lorenzo. En principio, no hubo heridos graves aunque se requirió la presencia de la Policía y de personal de la Subsecretaría de Tránsito.


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1 comentario:

Carlos Andres dijo...

Yo vi al árbol circular a contramano, sin las luces encendidas y a alta velocidad, haciendo movimientos peligrosos y sin cinto de seguridad!

domingo, mayo 24, 2026 9:31:00 a. m.

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