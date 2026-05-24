domingo, 24 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Felix

 

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  - Félix Alfredo Picone. Falleció a los 94 años. Casa de duelo: Lamadrid 60. Sepelio a las 16.30.


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