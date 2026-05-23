Allanamiento en la zona por una modalidad de estafa conocida en Chacabuco

Una mujer fue detenida en una vecina ciudad.
Se siguen. registrando en la zona casos de estafas a comercios bajo una modalidad utilizada en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La DDI detuvo en las últimas horas a una mujer en Junín acusada de colaborar con un preso de la unidad penitenciaria de dicha ciudad en una operación que implica la suplantación de la identidad de otra persona para hacerse con bienes.
Todo comenzó con la denuncia raficada por el titular de una firma que vende materiales para la construcción. Sostuvo que una persona que dijo ser el presidente de una cooperativa conocida en Junín usando un teléfono celular hizo un pedido de elementos de PVC y estructura para cielo razo y que cargara la operación en su cuenta corriente. Luego paso a buscar los materiales una camioneta Peugeot.
La investigación llevó a que se pudiera identificar dónde se había iniciado la comunicación. De esta manera se llegó hasta la cárcel, por un lado, para dar con el preso que guiaba la operación, y hasta la casa de la cómplice, que recibió los materiales. Se allanó este último lugar, se detuvo a la femenina y se recuperaron los materiales.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Otro vuelco en el desvío de la Variante Chacabuco
- Tremenda persecución policial en la noche de Chacabuco
- Accidente en la ruta en Chacabuco
- Revés judicial para Golía y complicación para la Municipalidad de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Cantante de Chacabuco se presenta en la Ciudad de Buenos Aires
- Queja de vecina: "Se van a fusionar cursos de escuelas en Chacabuco"
- Cortes programados de energía en Chacabuco
- Procedimiento policial en un barrio de Chacabuco
- Vecina de Chacabuco con un problema de salud necesita ayuda
- Mix de Chacabuco: Equinos sueltos - Depositaron un bono - Presentaron un pedido de informes
- Accidente de tránsito en Chacabuco
- Desarticularon un banda que usó billetes falsos en Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Avisó que robaron en su casa de Chacabuco
- Daños y algo más en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario