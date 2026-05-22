Vecina de Chacabuco con un problema de salud necesita ayuda

Solidaridad.
Se comunicó una vecina para pedir ayuda a la comunidad.
Volver a Chacabuquero.
Se llama Irma Maricel Navarro y necesita pancreatina 300 miligramos. La pancreatina es un medicamento que sirve para reemplazar las enzimas naturales que el páncreas ya no puede producir en cantidades suficientes. Funciona como un suplemento de enzimas digestivas que ayuda al cuerpo a procesar y absorber los alimentos (especialmente las grasas) cuando el páncreas tiene alguna dificultad. quien quiera colaborar de una u otra manera, que se comunique con el 2352407732.
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