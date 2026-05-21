Médico de Chacabuco declaró rn el juicio por la muerte de Diego Maradona

Palabras ante la Justicia.
Un médico oriundo de Chacabuco declaró este jueves en el juicio que se está desarrollando por la muerte de Diego Armando Maradona.
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Se trata de Fernando Villarejo, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la última clínica en la que estuvo internada el futbolista que falleció en el 2020.
A continuación, parte de sus dichos ante el Tribunal:
"A Maradona lo conocía porque estuvo internado en la clínica Olivos en varias oportunidades", explicó.
"En noviembre de 2020, la última internación, Maradona vino derivado de otro lugar con un hematoma subdural que requería operación -agregó-. Tengo entendido que el médico de cabecera se comunicó con la clínica para tratar de derivarlo en virtud de la buena experiencia en otras oportunidades. El doctor de cabecera era Luque y se presentaba como tal".
"Era una situación contextual con respecto a la situación compleja del país -continuó-. Había muchísimos enfermos en grave estado por la pandemia. Había una cama disponible, y yo no sé detalles administrativos. Solo se me informó que venía. Creo que por las circunstancias previas de haber estado en la institución", expresó.
"El paciente llegó en ambulancia de cuidados intensivos móvil -sostuvo-. Estaba estable. Aparentemente en condiciones de ser trasladado. Lo recibimos, además de yo, mis coordinadores y dos médicos de guardia de terapia. Maradona fue derivado a terapia intensiva. La causa de derivación era la evacuación de un hematoma subdural, eso sin dudas requiere control".
"Luego de la operación, el paciente vino bien, muy estable desde todo punto de vista -dijo-. Lúcido. Respiraba por sus propios medios y adecuadamente. Al otro día estaba clínicamente bien, con algún grado de confusión o excitación".
"Conocíamos cómo era el paciente y tenía esas alteraciones conductuales -declaró-. Estaba un poco más confuso, pero era el contexto de las primeras horas. No nos llamó la atención. Los estudios prequirúrgicos se hicieron y, probablemente, se podría haber hecho mejor, pero estamos hablando de un paciente en una situación de urgencia".
Villarejo mencionó el "riesgo" inmediato tras la cirugía por el hematoma subdural y las dudas sobre cómo manejar su recuperación fuera de un ámbito hospitalario.
El médico dijo que el cuadro del exfutbolista era “de mucho riesgo” y justificó que la intervención se realizara de urgencia.
"Yo no estaba de acuerdo con una internación domiciliaria -manifestó -. El paciente requería de otras disponibilidades. Si uno no puede en el lugar que debería estar establecer las condiciones, esas condiciones nunca van a llegar a suplir los requerimientos. Yo no estaba de acuerdo con que se vaya a la casa. La familia quería y los médicos de cabecera acompañaban, yo no me puedo oponer".
"Las complicaciones inherentes al tratamiento requieren una estructura por alguna eventual complicación -dijo-. Son cosas muy técnicas y específicas y que no se pueden administrar en un domicilio, más allá de alguna excepción".
Cuando el abogado Francisco Oneto le preguntó a Fernando Villarejo si el neurocirujano Leopoldo Luque buscaba el beneficio del paciente."Sí, coincido", dijo el testigo.
Hubo polémica, porque el fiscal del juicio Patricio Ferrari, considero que el médico había declarado cosas distintas 5 años atrás.
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