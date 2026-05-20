Policiales de Chacabuco: Intrusos y faltantes

Este miércoles.
A lo largo del día se pidió presencia policial en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco por diferentes motivos.
Volver a Chacabuquero.
En uno de los casos, una mujer de 70 años detectó el faltante de algunas herramientas de un garage. No es la primera vez que sucede algo parecido en el lugar. Ocurrió en inmediaciones de Moreno e Insiarte.
Por otro lado, en Almirante Brown continuación un vecino avistó a una camioneta dentro de su propiedad. Esto le generó preocupación porque hace unos días le sustrajeron unos caballos del lugar. Cuando arribó la Policía el vehículo ya se había retirado.
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